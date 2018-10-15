صور.. آلية صياغة السيرة الذاتية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نظمت وحدة التوجيه والإرشاد بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بالمجمع الأكاديمي بجامعة الملك خالد فرع تهامة اليوم ورشة عمل بعنوان آلية صياغة السيرة الذاتية من تقديم الدكتورة وفاء سماحة عضوة هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب بالمجمع الأكاديمي بتهامة.

وتركزت محاور الدورة التي عقدت تحت رعاية وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات ومكتب التوجيه والإرشاد، على كيفية كتابة سيرة ذاتية محترفة ، العناصر الأساسية لبناء السيرة الذاتية ، الأخطاء الأكثر شيوعاً في السيرة الذاتية ، أهم النصائح والإرشادات والوصايا التي يجب الأخذ بها في إعداد السيرة الذاتية .

وتحدثت سماحة عن تعريف السيرة الذاتية وأهميتها وأنواعها والقواعد الذهبية في كتابة السيرة الذاتية واختتمت ورشة العمل بالبيانات والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها ورشة العمل حيث استفاد من الورشة ما يقارب ٤٠ طالبة .