صور.. أجواء حماسية قبل مباراة المنتخب السعودي والبرازيل

المواطن - مروة نبيل

واصلت الجماهير التوافد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، قبل ساعات على انطلاق المباراة التي ستجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره البرازيلي في بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجماهير قبل مباراة المنتخب السعودي والبرازيل، وبدت الأجواء حماسية للغاية قبل انطلاق اللقاء، وحرص الجمهور على حمل علم المملكة.

وتُعد مباراة المنتخب السعودي والبرازيل اليوم، هي الثانية في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت، مساء الخميس، بمواجهة العراق والأرجنتين على إستاد الأمير فيصل بن عبدالله بالملز، وفاز التانغو برباعية دون رد.

ويسعى لاعبو الأخضر للظهور بمستوى جيد في مباراة المنتخب السعودي والبرازيل وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يأمل لاعبو التانغو في الفوز، خاصة أن المدرب تيتي استدعى القوة الهجومية الضاربة، بقيادة نيمار دا سيلفا.

وبعد مباراة المنتخب السعودي والبرازيل، اليوم، سيبدأ الأخضر الاستعداد لمواجهة العراق، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، فيما يواجه البرازيل منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.