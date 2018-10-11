صور.. أكثر من 12 ركنًا وعروض مميزة في مملكة السلام بجامعة ريدنج

المواطن - لندن

دشّن مدير المركز الإسلامي في لندن، الدكتور أحمد الدبيان، معرض مملكة السلام والذي أقامته الجمعية السعودية في جامعة ريدنج بمناسبة اليوم الوطني 88، وذلك بحضور الأستاذ المساعد في جامعة نوتنجهام الدكتور أحمد مليباري وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة المبتعثين.

وتجول الدبيان في المعرض، حيث اطلع على صور مقدمة لجهود مركز الملك سلمان، وصور لخدمة الحرمين الشريفين، ومعرض للخط العربي للفنانة ميمونة الطويل، بالتنسيق مع مجموعة سفراء ومعرض الأزياء للمبتعثة هناء العنزي.

وألقى مدير المركز الإسلامي الثقافي في لندن الدكتور أحمد الدبيان كلمة أشار فيها إلي الجهود الكبيرة التي تقدمها السعودية في السلام وإغاثة الشعوب، وكذلك المخزون الثقافي السعودي، والشرف العظيم الذي منحها الله بخدمة الحرمين الشريفين.

وأشار الدبيان إلى ضرورة نشر الثقافة السعودية وجهود المملكة، وأن الطلبة المبتعثين هم سفراء لوطنهم يجب عليهم إظهار ما يقوم به وطنهم من الحفاظ على السلام وتقديم المساعدات، وأيضًا تعريف المجتمعات بثقافة المجتمع السعودي، حيث إن المعرض ضمّ أبناء الوطن من جميع مناطقه، وحمل صورًا مشرفة للتراث، كرسالة بما يمتلكه الوطن من مخزون ثقافي كبير وإرث عظيم.

وبارك الدبيان جهود الجمعية السعودية، حيث أكد أنه في كل عام يحضر احتفالات ومعارض الجمعية، والتي تقدم كل عام صورًا مميزة ورسالة واضحة للمجتمع البريطاني والأكاديمي خاصة في الجامعات البريطانية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية في ريدنج طالب الدكتوراه رياض عيبان، أن فريق الجمعية السعودية ومن خلال دعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن، وبجهود الطلبة المبتعثين، نجح في إقامة معرض “مملكة السلام” في وسط جامعة ريدنج، وتم عرض أكثر من 12 ركنًا، وفعاليات مصاحبة حضرها أكثر من 200 زائر من طلبة الجامعة.

وأضاف عيبان أن الجمعية سعت إلى تعريف المجتمع البريطاني والطلبة في جامعة ريدنج بجهود المملكة في نشر السلام ومساعدة الشعوب، وإغاثتها، وما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال معرض مصور وإحصائيات مثبتة بالأرقام، حيث برهنت تلك الأرقام على جزء بسيط من جهود السعودية في خدمة السلام والإنسانية بوجه عام.

وبيّن عيبان أن الجمعية فتحت باب المشاركة من الأندية والجهات التطوعية التي يشرف عليها طلبة مبتعثون في المملكة المتحدة، ومنها سفراء رياديون، بمشاركة من مركز الملك سلمان للإغاثة، والنادي السعودي في كوفنتري، والمركز الإسلامي الثقافي في لندن.

ولفت عيبان إلى أن فريق العمل أشرف عليه في مجال التواصل والتخطيط مع إدارة الجامعة المسؤول الأكاديمي طالب الدكتوراه والمبتعث من جامعة شقراء عثمان العمير، ومن الناحية التنظيمية، والدعوات والرعاية، قد شاركت طالبة الدكتوراه المبتعثة ريحان الحداد بصفتها عضو في مجلس إدارة جمعية ريدينق والمشرفة على الأنشطة النسائية، وتميزت الطالبات المبتعثات في تقديم أركان مميزة، حظيت باهتمام المشاركين والزوار، وكذلك حضور قرابة 20 مشرفًا دراسيًّا لطلبة الدكتوراه للمعرض وهم من كبار أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات العلمية والنظرية

وقدّم الأستاذ المساعد في جامعة نوتنجهام الدكتور أحمد مليباري عرضًا عن العمل التطوعي وأثره في حياة المبتعث، فالمبتعث هو سفير لوطنه، فالعمل التطوعي يمنح المبتعث عملًا راقيًا ونفسًا طيبة تجعله يتفاعل مع المجتمعات ويكتسب منهم الثقافات.

وفي الطب والخدمات الصحية في جامعة سري أمجاد اليحيوي مشاركة أوضحت فيها جهود الوطن ودعمه للمبتعثين.

وقدّمت طالبة الدكتوراه ريحان الحداد عرضًا مميزًا تحدثت فيها عن مملكة السلام وعن المرأة وعن الريادة والقيادة وساهمت أيضًا بمبادرة “فكرتي”، والتي من خلالها يستطيع المبتعثون المساهمة في تطوير أفكارهم ومبادراتهم؛ ليشاهدوها على أرض الواقع.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم المشاركين والفائزين بأفضل مشاركات في المعرض وأيضًا المشاركات البحثية، والأنشطة الجامعية من الطلبة المبتعثين، وهم: الدكتور خالد السهلي اكتشاف علمي، والدكتور راشد الزهراني تميز بحثي، وطالبة الدكتوراه أمجاد اليحيوي جامعة سيري مشاركة، وطالبة الدكتوراه نورة الجبرين محاضرة عن النقلة النوعية للمرأة السعودية في ظل رؤية 2030، والدكتور فارس المالكي الرئيس التنفيذي لمجموعة سفراء رياديون مشاركة تطوعية، وعبدالله الوهيبي مشاركة في أنشطة الجامعة، ومشرفة الأنشطة النسائية في الجمعية ريحان الحداد سراكو وهناء العنزي معرض التراث والأزياء، ومجموعة تواقيع سعودية، معرض الأطباق، هدى الوهيبي، ومعالي العودة، وخيرة الزهراني.