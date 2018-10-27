صور.. أمطار الباحة حينما تعانق السحب هام الجبال

المواطن - واس

هطلت السبت أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظتي القري والمخواة والمراكز التابعة لهما.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمندق وغامد الزناد والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

من جهة أخرى باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة ، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات والغرق في عدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.