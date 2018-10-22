صور .. أمطار محايل تقطع الكهرباء وتكشف قصور التصريف

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل اليوم أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار معظم أرجاء المحافظة والمراكز التابعه لها فيما أدى ارتفاع منسوب المياه على الطرق الرئيسية والمحورية إلى تعطل عدد من المركبات فيما تسببت الرياح الشديدة في سقوط الواجهات الخاصة ببعض المحلات التجارية التي تقع على الحزام الدائري.

وتناثرت الصخور على الطريق المؤدي لمدينة أبها، كما تسببت الصواعق في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى وبلدات المحافظة لعدة ساعات وخاصة قرى شمال محايل، وجدد الأهالي مطالباتهم بمعالجة ارتفاع منسوب المياه داخل المحافظة والذي تسبب في إلحاق الأضرار بمركباتهم.

متابعة الأودية :

إلى ذلك أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير استعداد دوريات السلامة التابعة للمديرية للقيام بأعمال المتابعة للأودية ورفع تقارير مفصلة عن كميات الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة. وحذرت من إمكانية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من المحافظات والمراكز التابعه لمنطقة عسير ودعت المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم الهبوط إلى بطون الأودية والتعرض للتيارات الكهربائية أثناء هطول الأمطار وتوخي الحذر وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، خاصة الأطفال، وأخذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المخاطر الناجمة عن هطول الأمطار وجريان السيول.