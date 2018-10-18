صور.. أهالي المباركة يزفون الشهيد الحمدي بجازان

المواطن- واس

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع عثمان بن عفان في قرية المباركة التابعة لمحافظة الطوال ، صلاة الميت على الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد حمدي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل القصيبي ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أسرة وذوو الشهيد الحمدي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة ، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع وكيل الإمارة , محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.