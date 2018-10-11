صور.. أول رحلة تشغيل رسمية لقطار الحرمين السريع

المواطن - المدينة المنورة

تواجد رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح في قمرة قيادة قطار الحرمين السريع برفقة الكابتن السعودي عبدالرحمن الشهري قائد أول رحلة في التشغيل الرسمي للقطار اليوم الخميس.

واستقبلت العروض الشعبية ومظاهر الاحتفال في محطات قطار الحرمين السريع المسافرين، الذي تواجدوا بكثافة عالية في اليوم الأول للتشغيل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دشن قطار الحرمين السريع رسميًا قبل يومين ليعلن بذلك وصول حركة التطور والتنمية المستدامة بكافة المجالات إلى محطة مهمة.

وجاء انطلاق مشروع قطار الحرمين الشريفين وهو الأضخم في منظومة النقل العام بهدف تيسير وتسهيل التنقل بين العاصمتين المقدستين لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

ويحظى مشروع قطار الحرمين الشريفين بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يشكله القطاع خاصة من امتياز في جلب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحقيقًا لهذه الغاية فقد عملت الوزارة على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، ارتبطت بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمثل مشروع قطار الحرمين السريع أحد العناصر المهمة في البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة المقرر من المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي تضمن أن يتم تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل والإعادة مشاركة القطاع الخاص(BOT).