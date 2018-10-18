صور.. إحباط حيل المُهربين بـ4 عمليات في جازان والحصيلة صادمة!

المواطن - علي شيبان - جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مراكز شرطة محافظة العيدابي وبيش وصبيا وأحد المسارحة، من إحباط حِيل المهربين وإفشال مخططات المروجين في كمائن أمنية محكمة شملت جميع محافظات المنطقة، وذلك في عدد من العمليات.

وتمكن مركز شرطة العيدابي من الإطاحة بشخصين من جنسية عربية حاولا تهريب ٢٥٠ حزمة من القات المحظور بطريقة محكمة داخل ميكروباص محمل على سطحة، ولكن حيلتهم لم تنطلِ على رجال الأمن وتمكنوا من كشفها بفضل الله تعالى.

وفي العملية الثانية، تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بيش من ضبط مصنع للخمور أثناء قيامهم بتمشيط الوادي عثر بداخله على جراكل مليئة بالعرق المسكر.

وشهدت العملية الثالثة، تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة صبيا من كشف موقع سري لصناعة وترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات الكبيرة بالمحافظة يديره مجموعة من الأفارقة عثر بداخله على كمية من العرق المسكر معدة وجاهزة للترويج.

أما في العملية الرابعة، فتمكن رجال الأمن بشرطة محافظة أحد المسارحة من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية يديران مصنعاً متكاملاً لصناعة الخمور عثر به على كمية من العرق المسكر وكافة أداوت التصنيع، وتم اتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.