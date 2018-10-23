صور .. إزالة التعديات على 50 ألف م2 من الأراضي البيضاء بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل عسير

أوقفت محافظة محايل اليوم, تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء, التي تقع في قرية الرجعان المؤدية إلى مركز حبطن التابع للمحافظة، بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية وغرف وأحواش وشبوك .

وأوضح رئيس لجنة التعديات بمحافظة محايل عمر القنوي أن الآليات التابعة للبلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور .