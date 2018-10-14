صور .. إزالة مخطط وهمي على مساحة 14 ألف م2 بحريضة عسير

المواطن - عسير

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الساحل مخططًا وهميًّا وذلك بعد أن تعدى عدد من الأشخاص المجهولين على أراض حكومية تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 14 ألف م2، في مركز الحريضة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة عسير ماجد الشهري أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الساحل قامت بإزالة التعديات على إحدى الأراضي الحكومية بعد أن قام أشخاص مجهولون بتحديد الموقع لتحويله إلى مخطط وهمي بعد تقسيمه وتحديده بأسياخ حديدية لتغيير معالم الموقع، مشيرًا إلى أن المعتدين قاموا بإقامة مخطط وهمي وعشوائي على أرض قدرت مساحتها بأكثر من 14 ألف م2، وذلك بعد تحديدها على أنحاء متفرقة.

وأبان أن عملية الإزالة تمت بعدما رصد المراقبون في بلدية الساحل خلال متابعتهم الدورية للتعديات الإحداثات على الموقع ، وأنه تم التعامل مع التعديات بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك ، بدعم ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبتوجيه من أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا متابعة الموقع بعد تبتيره ورفعه مساحياً لضمان عدم معاودة الأمر مرة أخرى .

ونوه الشهري إلى أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع من المواقع وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.