صور.. إزالة منتزه الشاطئ الأزرق بكورنيش جدة

المواطن - جدة

بدأت في محافظة جدة، أمس الأربعاء، أعمال الهدم والإزالة لمتنزه ومرسى الشاطئ الأزرق بكورنيش أبحر الجنوبية؛ لتحويله متنفساً عاماً لسكان وزوار جدة.

وقالت أمانة جدة: إن الإزالة تمت عقب انتهاء العقد الاستثماري للموقع، إذ تسعى الأمانة لفتح المناطق السياحية والحيوية للعامة والمتنزهين على البحر مباشرة لتصبح متنفساً للجميع وفقاً للأوامر والتوجيهات السامية.

وكانت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبحر قد أزالت خلال الأيام الماضية سوراً مخالفاً بمنطقة أبحر، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها في منع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة كما ستشمل الجهود منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة.