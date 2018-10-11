صور.. إزالة 24 ألف متر من الإحداثات في صناعية أبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - ابها

أزالت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات، 24 ألف متر من الإحداثات المتداخلة في مخطط الصناعية الجديد بمدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة عسير ماجد الشهري أن التعديات التي تمت إزالتها قد استحدثت مؤخراً، مشيراً إلى أن التعديات التي تمت إزالتها كانت عبارة عن غرف وأحواش وتم توجيه معدات الأمانة بمشاركة شرطة الأمانة، للإزالة.

وشدد على أن الأمانة ستكثف دورها الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير وخصوصاً الأراضي الحكومية، مضيفاً أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.