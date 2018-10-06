صور.. إصابة 14 بينهم 10 أطفال في حريق قاعة أفراح بتبوك

المواطن - تبوك

أصيب قرابة 14 امرأة وطفلًا في حادثة حريق قاعة أفراح بمدينة تبوك، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث.

وقال الرائد عبدالعزيز الشمري المتحدث الإعلامي لمدني تبوك، إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات عن وقوع حريق بالقسم الخاص الذي توجد فيه النساء بإحدى قاعات الأفراح.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تحركت إلى مكان الحادث فوجدت أن بعض النساء اللاتي كن داخل القاعة قد غادرن، فيما تم إجلاء أخريات، وكذلك قسم الرجال كإجراء احترازي.

وأوضح “الشمري” أن الحريق أسفر عن اختناق 14 امرأة وطفلًا، منهم 10 حالات تلقت العلاج في الموقع، فيما نُقلت 5 حالات إلى المستشفى احتياطًا عن طريق الهلال الأحمر.

وقال إن وسائل السلامة المتوافرة بموقع الحريق، ساعدت على إخماد النيران، فيما أرجعت المعاينات الأولى سبب اندلاع النيران إلى زيادة أحمال الكهرباء بإحدى الوصلات.