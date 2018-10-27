صور.. إضراب العمال يشل مطار بروكسل

المواطن - بروكسل

أعلن متحدث باسم مطار العاصمة البلجيكية بروكسل إلغاء رحلات للاف الركاب، اليوم السبت؛ بسبب إضراب عمال خدمات الأمتعة بالمطار، والذي بدأ أول أمس الخميس.

وأشار المتحدث، إلى أن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها اليوم بسبب الإضراب سيتراوح بين 110 إلى 550 رحلة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه من الممكن إلغاء رحلات أخرى على مدار اليوم، وذلك بعد الإضراب الذي تسبب أمس الجمعة في إلغاء حوالي 130 رحلة.

وكان الإضراب العفوي لعمال شركة “أفيابارتنر” بدأ مساء الخميس الماضي، ومن المنتظر أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد (05:00 صباحًا بتوقيت جرينتش)، بحسب الموقع الإلكتروني للمطار.

يأتي الإضراب في وقت مزدحم للسفر قبل عطلة عيد القديسين الأسبوع المقبل، حيث سيكون العديد من المدارس في بلجيكا في عطلة، وهو ما يؤثر على آلاف الأشخاص المسافرين.

ويبلغ عدد المسافرين الذين تضرروا بالإضراب اليوم 70 ألف شخص، فيما يتوقع أن يبلغ هذا العدد 74 ألف شخص غدًا الأحد.

وأوصى المطار عملاءه بالاتصال في الوقت المناسب بشركة الطيران وقصر الأمتعة، بالقدر المستطاع، على حقيبة اليد فقط.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة شركة “أفيابارتنر” والنقابات الممثلة للعاملين مجددًا للتفاوض في وقت لاحق اليوم.