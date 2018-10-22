صور.. إقفال تقاطعات رئيسية يرهق أهالي قرى الفرعين بأحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

ناشد عدد من سكان قرى وهجر مركز الفرعين التابعة لمحافظة أحد رفيدة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والجهات المسؤولة والمعنية ممثلة بفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، بخصوص إقفال بعض من التقاطعات بينها تقاطع رئيسي يقع على طريق الملك خالد الدولي الرابط بين خميس مشيط وسراة عبيدة وتحديدًا جنوب محافظة أحدرفيدة.

وأكد الأهالي أن هذا التقاطع من أهم التقاطعات الحيوية الذي يخدم ١٣ قرية وعدداً من الهجر كذلك يخدم ١٥دائرة حكومية منتشرة في قرى مركز الفرعين من خلال استخدام الطريق الذي يرتبط بهذا التقاطع.

“المواطن” تلقت الكثير من الرسائل والاتصالات الواردة من المواطنين وقامت بجولة ميدانية للتأكد، واتضح أن جميع التقاطعات مقفلة وأقرب تقاطع للرجعة إلى طريق الفرعين ٤كم.

وطالب المواطنون بفتح هذا التقاطع وعمل دورانات لبقية التقاطعات المهمة التي أقفلت بقرار ارتجالي دون الرجوع لتشكيل لجنة تنسيق مروري.