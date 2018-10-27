صور.. إنقاذ 30 شخصًا احتجزتهم السيول بحسينية مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

تمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ ما يقارب 30 شخصًا محتجزًا في مواقع مختلفة من العاصمة المقدسة، وذلك خلال الأمطار التي هطلت مساء البارحة، وأبرزها إخلاء ما يقارب الـ20 شخصًا داهمتهم السيول في مجموعة استراحات بحي الحسينية، تم إخراجهم بصحة جيدة، وذلك بمشاركة من فريق ساعد التطوعي، وذلك في وقت متأخر مساء البارحة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بضرورة الأخذ باحتياطات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية والشعاب والتصرف السليم وقت هطول الأمطار، ومن ذلك:

1- عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة.

2- الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، وخاصة في الطرق وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات.

3- البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية.

4- الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

5- تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال أجهزة الاتصال (الجوال) أثناء البرق.

6- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج والزجاج لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة.

7- عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.

8- عدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه؛ لأنها عرضة للانزلاق والانجراف.

9- عدم المخاطرة والمجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.