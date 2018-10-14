صور .. إيقاف التعدي على ٤٠ ألف م2 من الأراضي الحكومية بمحايل

صور .. إيقاف التعدي على ٤٠ ألف م2 من الأراضي الحكومية بمحايل

2018/10/14
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1785
0
طباعة
المواطن - أحمد الشهري - محايل

أوقفت محافظة محايل اليوم تعديات على مساحة ٤٠ ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء شمال سوق المواشي، بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية وشبوك.

وأوضح المحافظ محمد بن ناصر بن لبدة أن الآليات التابعة لبلدية محايل قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :