صور .. إيقاف التعدي على ٤٠ ألف م2 من الأراضي الحكومية بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أوقفت محافظة محايل اليوم تعديات على مساحة ٤٠ ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء شمال سوق المواشي، بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية وشبوك.

وأوضح المحافظ محمد بن ناصر بن لبدة أن الآليات التابعة لبلدية محايل قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.