صور.. اختتام الجولة الأولى من بطولة الرماية

المواطن - علي القرني

اختتمت الجولة الأولى من بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء والأطباق، المقامة حاليًّا في مدينة تدريب الأمن العام، وجاءت النتائج في المرحلة الأولى على النحو التالي:

– مسدس هوائي 10م درجة أولى:

– الأول: فائز العنزي من الأمن الدبلوماسي

– الثاني: محمد العايف القحطاني من الجوازات

– الثالث: خالد الداود من الحرس الوطني

– بندقية هوائية 10م درجة المبتدئين:

– الأول: ماجد المطيري من القوات الجوية

– الثاني: مشعل خالد الحصيني من الحرس الملكي

– الثالث: يوسف الحربي من الحرس الوطني

– بندقية هوائية 10م درجة أولى:

– الأول رقيب: هاني محمد الشلهوب من الحرس الوطني

– الثاني: رقيب أول عبدالله مسحل العتيبي من حرس الحدود

– الثالث: عريف علي عقدي من حرس الحدود

– مسدس هوائي 10م مبتدئين:

– الأول: محمد الصقيهي من كلية الملك فهد الأمنية

– الثاني: فهد الشلالي من كلية الملك فهد الأمنية

– الثالث: منير الشهري من الحرس الملكي

وجميعهم حققوا رقم الدرجة الأولى.

أطباق الحفرة درجة الممتاز:

– الأول: محمد منصور الشريدة من الحرس الوطني

– الثاني: فهد ماكن المطيري من دوريات الأمن

– الثالث: دليم جابر القحطاني من مدينة تدريب الأمن العام

مسدس هوائي 10م درجة الممتاز:

– الأول: عطا الله نداء العنزي من حرس الحدود

– الثاني: سفر الدوسري من القوات البرية

– الثالث: محمد العمري من القوات البرية

أطباق الحفرة درجة المبتدئين:

– الأول: سلطان بن عريعر من الحرس الوطني

– الثاني: سعود بن سلطان بن سعود آل سعود

– الثالث: خلف النومسي من الحرس الوطني

سكيت درجة المبتدئين:

– الأول: محمد الحربي مدينة تدريب الأمن العام

– الثاني: صالح العمري من حرس الحدود

– الثالث: متعب الشيباني من الحرس الوطني

الجدير بالذكر بأن البطولة بدأت الأحد الماضي، وتختتم يوم الثلاثاء القادم، وتأتي ضمن الاستعدادات للبطولة الآسيوية التي ستقام في الكويت الشقيقة خلال الفترة من 2- 12 نوفمبر المقبل.