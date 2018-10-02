صور.. ارتفاع حصیلة ضحایا تسونامي إندونیسیا إلى 1234 قتیلاً

المواطن - متابعة

قالت الوكالة الوطنیة لمكافحة الكوارث في إندونیسیا: إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتیة (تسونامي) في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتیلاً.

أضافت الوكالة أن الكارثة أدت أيضًا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل بسبب موجات المد العاتية.

وكان زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب المنطقة الجمعة أعقبته أمواج مد عاتیة وصل ارتفاعھا إلى ستة أمتار.

واجتاحت الأمواج وموجات المد القوية، سواحل مدينة بالو الصغیرة على الساحل الغربي لسولاويسي.

ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثیر من المناطق المتضررة حتى الآن؛ ما يثیر مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجدداً.