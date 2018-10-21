صور.. ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا لـ2113 قتيلًا وأكثر من ألف مفقود

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم سولاويزي الأوسط في إندونيسيا نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى 2113 قتيلاً، إضافة إلى 1309 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو:” إن ما يصل إلى 1703 من القتلى كانوا من مدينة بالو عاصمة الإقليم، والباقون من مقاطعات دونجالا وسيجي وباريجو موتونج وباسانج كايو المجاورة”.

وأوضح أن عدداً من المرافق العامة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات، عادت إلى طبيعتها بشكل كامل تقريبًا، مضيفًا أن الحياة العامة عادت أيضًا إلى طبيعتها.

ونزح حوالي 223751 شخصًا وأصيب 4612 آخرون بعد الزلزال في 28 سبتمبر، وأسفر عن تسونامي وتسييل التربة الذي ابتلع آلاف المنازل.