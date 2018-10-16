صور.. استعادة 50 ألف م2 من أراضي الدولة بالمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم التعدي على مساحة 50000 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء المسلمة لفرع وزارة المياه بالمحافظة بعد أن قام عدد من المواطنين بالتعدي على الأراضي وذلك بعمل عقوم ترابية وغرف وجدران .

وأوضحت المحافظة أن الآليات التابعة للبلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وبتواجد قوه أمنية من شرطة المحافظة وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعدي على الفور.