صور.. استكمال جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المطار بأبها

المواطن - فهد القحطاني - أبها

بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات على جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المطار، بدأت الجهات المعنية بالعمل على إكماله وتعهدت الشركة المنفذة على العمل بهذا الجسر حتى النهاية.

وفي اتصال أجرته “المواطن” مع مسؤول بالشركة المنفذة أفاد أن العمل متواصل حتى إنهاء العمل في الجسر الخرساني.

وأضاف أن هنالك تصاميم منتظرة لربط الطرق ببعضها؛ حيث إن هذا الجسر يربط طريق القرعاء بطريق المطار ويتقاطع مع طريق الملك عبدالله الذي يربط أحد رفيدة بأبها.

وذكر المسؤول أن هنالك إشكاليات بسيطة قد تعيق المشروع وتتعلق بتعويضات مالية تخص بعض ممتلكات المواطنين.