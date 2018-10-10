صور.. اقتلاع أسفلت قرى عياش يحول الطريق إلى مستنقعات مياه!

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي قرى عياش التابعة لمحافظة أبوعريش بجازان من اقتلاع طريقهم المؤدي من أبوعريش إلى القرى والذي يخدم أكثر من 25 قرية قبل حوالي أكثر من شهر من الجهات المعنية وتركه دون إعادة سفلتته؛ ما جعله يتحول إلى بحيرات من المياه ومستنقعات ووحل.

اقتلاع الطريق:

وقال علي عياشي في تصريحات إلى “المواطن“: منذ أكثر من شهر وبعد عدة مطالبات من الأهالي اقتلعت الجهات المعنية الطريق السابق والذي يربط بين محافظة أبوعريش وقرى عياش ويخدم أكثر من 25 قرية وتركه دون إعادة سفلتته؛ ما جعله يتحول إلى بحيرات من المياه ومستنقعات وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الأيام السابقة وأصبح عائقاً لبعض المركبات حين عبور الشارع.

مرتع للبعوض:

ومن جانبه، أكد أحمد عياشي أن الأهالي استبشروا خيراً وقت اقتلاع الأسفلت السابق ولكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة إلى معاناة وذلك بسبب تأخر إعادة سفلتة هذا الشارع والذي تحول إلى بحيرات ومستنقعات وبائية ومرتع للبعوض والأمراض المعدية ناهيك عن ضيق الطريق والذي يخدم مصالح المواطنين والمقيمين في هذه القرى.

تلف السيارات:

أما حسن عياشي فلفت إلى أن هذه الأيام تشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة؛ ما أدى إلى تحول هذا الشارع إلى منطقة وحل ومستنقعات وإلى تعطل حركة السير وتلف بعض السيارات وازدحام الطريق البديل وخصوصاً في الفترة الصباحية في ظل دوام الموظفين والعاملين والمدارس والجامعات.

مناشدة:

وناشد أهالي أكثر من 25 قرية من قرى عياش عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه التجمعات وأيضاً إعادة السفلتة بالكامل للشوارع الرئيسة وذلك من أجل إنهاء تلك المعاناة.