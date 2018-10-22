صور.. اكسلنتيا العربية تدشّن السيارات الإيطالية الكهربائية في الرياض

المواطن ـ تصوير: أثير الحربي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأحد، حفل تدشين (اكسلنتيا العربية) للسيارات الإيطالية الكهربائية في الرياض.

ولدى وصول سموه صافح مستقبليه أصحاب السمو الأمراء ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ومعالي الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في المملكة.

بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بجولة في المعرض، واستمع سموه إلى شرح عن السيارات الكهربائية، بعد ذلك شاهد والحضور العرضَ المرئي عن مواصفات السيارات الكهربائية.

من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة أن “اكسلنتيا العربية” تأتي كداعمة لقطاع النقل في المملكة وفق رؤيا 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، ودائماً نحن نسعى بتوجيهات سمو سيدي الأمير سعود بن سلمان أن ننقل أفضل ما توصلت إليه التقنية، وبإذن الله سيكون لوجود “اكسلنتيا العربية” حركة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وأيضاً توطين الوظائف من خلال استقطاب أبناء البلد في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن شراكة اكسلنتيا العربية مع الشركة الإيطالية الأم للسيارات الكهربائية التي تشكل صناعتها 100% إيطالية تعتبر صديقة للبيئة، مبيناً أن لهذه السيارات عدة خيارات في الشحن والاستخدامات اليومية.

ولفت الأمير سعود بن سيف الدين إلى أن الطلب سيكون متوفراً خلال 60 يوماً، وأن شركة اكسلنتيا العربية ستكون الحصري في السوق المحلية والأسواق الخليجية. وأن يكون المصنع جاهزاً في السعودية خلال العامين المقبلين، حيث ستكون الشركة الموردة لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن لدى الشركة مشروع الحافلات الكهربائية التي ستدعم مشروع القطارات وستوفر الحلول لها، والتي ستكون حلاً مناسباً وبديلاً للباصات الموجودة حالياً.

وأعرب السيد جوفاني زابيا، مالك مجموعة اكسلنتيا الإيطالية، عن سعادته لهذه الاتفاقية واختيار شركة سعودية للامتياز، باعتبار السوق السعودي أكبر الأسواق وأقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وهذا محل سعادة لنا كإيطاليين بأن نعمل مع شركاء ناجحين، وحقيقة نحرص أن تكون التصاميم ملائمة لأجواء الشرق الأوسط عموماً والمملكة خصوصاً.

يشار إلى أن “اكسلنتيا العربية” أتمت إجراءات الشراكة مع الشركة الإيطالية الأم كشريك حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا.

وأكد مسؤولو الشركة العربية بأنهم ملتزمون بكل ما يضمن نجاح الشراكة ويسعون لتحقيق المرتبة الأفضل بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.