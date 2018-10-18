صور .. الأخضر الشاب يواصل التحضيرات قبل مواجهة ماليزيا

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا تحضيراته وذلك لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا أمام المنتخب الماليزي.

ويتدرب الأخضر الشاب حاليًا في دولة إندونيسيا حيث انطلقت البطولة اليوم في أراضيها بمباراتين.

ويذكر أن المباراة الأولى انتهت بفوز الإمارات على المنتخب القطري بثنائية مقابل هدف، وتُقام المباراة الثانية حاليًا بين المنتخب الإندونيسي صاحب الأرض والضيافة أمام المنتخب التايواني.

وتنطلق مباراة السعودية ضد ماليزيا يوم السبت الموافق الـ20 من أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المملكة.

يعتمد الأخضر الشاب على تألق المهاجم عبدالله الحمدان والذي بسببه، طالب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مدرب المنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي بضمه لقائمته.

خاض الأخضر الشاب مباراة ودية أمام إندونيسيا قبل انطلاق البطولة الآسيوية وفاز بنتيجة هدفين لهدف.