صور .. الأخضر يغادر إلى الملعب

المواطن - محمد سمعه

غادر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مقر إقامتهم إلى ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية الودية.

ويذكر أن مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب البرازيل ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، حيث يسعى نجوم الأخضر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جموع غفيرة من الجماهير المُتوقع حضورها للقاء.

وسيخوض المنتخب السعودي ثاني مباراة له في البطولة الرباعية، أمام المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل في الرياض.

سبق للمنتخب السعودي، أن تقابل مع المنتخب البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للقارات عام 1999 وانتهت المباراة وقتها بفوز المنتخب البرازيلي بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع مشاركة النجم الكبير حسين عبدالغني مع المنتخب السعودي اليوم عند مواجهة منتخب السيليساو.