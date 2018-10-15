صور .. الأرجنتين يصل جدة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة، مساء اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البرازيلي غدًا الثلاثاء في الدورة الرباعية.

وستقام مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب البرازيلي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويأمل منتخب الأرجنتين في الفوز على المنتخب البرازيلي ليحقق الفوز الثاني له في البطولة الرباعية.

وكان منتخب الأرجنتين حقق الفوز الأول له يوم الخميس الماضي، بعد الفوز على المنتخب العراقي برباعية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

يذكر أن مباريات الأرجنتين والبرازيل تُمثل دائمًا متعة حقيقية لجماهير كرة القدم؛ نظرًا لقوة المنافسة والعداء التاريخي بين المنتخبين رياضيًّا.

طالب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بقدوم الجماهير السعودية لدعم منتخب راقصي التانجو خلال الفترة الأخيرة في مباراتين.