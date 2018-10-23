صور.. الأمطار تحاصر قرية الحوراني والأهالي: نطالب بالسفلتة من 10 سنوات

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي قرية الحوراني التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان من معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في عدم سفلتة طرق القرية الأمر الذي يتسبب في عزلتهم عن العالم بعد هطول الأمطار.

– شوارع ترابية :

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن” تحدث محمد قحل من أهالي القرية قائلا : ما زلنا نعيش حياتنا اليومية على هذه الطرق الترابية منذ أكثر من 10 سنوات مع العلم أننا نبعد عن المحافظة أقل من 3 كيلو وكل سنة نطالب ونرفع شكوى ولكن لا حياة لمن تنادي فهل سوف يستمر هذا المسلسل من المطالبة السنوية..؟

-عزلة عن العالم :

فيما بين محمد معيد قائلاً : نعيش في عزلة عن العالم وخاصة في موسم الأمطار الغزيرة التي تحول هذه الشوارع إلى بحيرات ومستنقعات مما تجعلنا محاصرين داخل القرية ولا نتمكن من الخروج بالسيارة لعدة أيام والأدهى من ذلك أننا لم نستطع الوصول إلى المسجد بسبب البحيرة التي تحيط به من أغلب الجهات ومع أننا نسمع عن فرق الأزمات والكوارث ولكن ما شفنا شيئا ولم يتم سحب هذه المياه.. فأين نحن؟

-موسم الغبار :

بدوره يضيف غازي قحل : في هذا الموسم تزداد المعاناة أكثر وأكثر حيث تنشط الرياح وتزداد كميات الغبار التي تجتاح منازلنا وتسبب لنا عدة مشاكل صحية وخاصة كبار السن والأطفال وذلك بسبب عدم سفلتة الشوارع الرئيسية وخاصة عند مرور أي سيارة من أحد الشوارع الرئيسية والجانبية ومتى سوف ينتهي مسلسل السفلتة بالكامل للشوارع والمشاريع المتعثرة؟

وناشد أهالي قرية الحوراني عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه التجمعات للمياه وحلها وسفلتة الطرق داخل القرية وإنارتها في أقرب وقت ممكن متسائلا عن أسباب التأخر في السفلتة؟