صور.. الأمطار تغسل المجاردة.. والمدني: ابتعدوا عن الكهرباء والمياه

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

شهدت محافظة المجاردة، اليوم، أمطارًا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، شملت معظم أرجاء المحافظة.

وتدخلت الآليات الخاصة بالبلدية لإزالة بعض الأحجار المتساقطة على الطرق المحورية داخل المحافظة، فيما لم تتسبب تلك الأحجار أي ضرر بمستخدمي الطرق.

مدني عسير يحذر:

ومن جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من إمكانية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير.

ودعت المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية والتعرض للتيارات الكهربائية أثناء هطول الأمطار وتوخي الحذر وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، خاصة الأطفال، وأخذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المخاطر الناجمة عن هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكدت المديرية استعداد دوريات السلامة التابعة للمديرية للقيام بأعمال المتابعة للأودية ورفع تقارير مفصلة عن كميات الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة.