صور.. الأمطار تكسو مدينة نجران حلة من الجمال

صور.. الأمطار تكسو مدينة نجران حلة من الجمال

2018/10/21
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أسهمت الأجواء الماطرة التي تشهدها مدينة نجران هذه الأيام، في إضفاء حُلة من الجمال والبهجة وإقبال أهالي وزوّار المنطقة للتنزّه على ضفاف وادي نجران الذي تجري سيوله منذ أيام عبر بوابات السد والشعاب والأودية التي تصب في مجرى الوادي.

وشكلت السُحب المتفرقة مع جريان السيول بالوادي مناظر طبيعية جميلة، دعت إلى خروج بعض المتنزهين على ضفاف الوادي، لمشاهدة جمال الطبيعة، وقضاء أوقات جميلة وممتعة, وتحظى منطقة نجران بطبيعة جغرافية متنوعة وجذابة تشمل الغطاء النباتي، والتشكيلات الجبلية، التي تسهم مع الأجواء الماطرة والمعتدلة في خروج المتنزهين والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.


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