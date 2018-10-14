صور.. الأميرة عبير بنت فيصل تزف 260 خريجة من الكلية التقنية بالقطيف

المواطن - القصيم

أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن الخريجات اللاتي يزخر بهن الوطن في مختلف التخصصات سيكون لهن مستقبل واعد.

احتياجات سوق العمل

وقالت في كلمتها التي ألقتها مساء أمس في حفل تخريج 260 طالبة من طالبات الكلية التقنية العالمية في القطيف: ” إنني فخورة ومعتزة بإنجاز الخريجات، وسيكون لهن مستقبل واعد في ظل التطلعات التي يحتاجها سوق العمل بشكل خاص”.

وهنأت سمو الأميرة عبير الخريجات وأولياء أمورهن وقالت: ” إن شاء الله تتم فرحتكم بهن وتكونون دائمًا سندًا لهن ويسعدني أن أشارككن الفرحة وإن شاء الله نفرح بهن في مستقبل أجمل وأيام سعيدة للجميع”.

وكانت سمو الأميرة قد رعت حفل التخريج المقام بصالة الأندلس، وذلك بحضور نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندسة أمل السهلي، ورئيسة مجلس إدارة كليات لينكون البريطانية الدولية السيدة مارجريت سيرنا، وعميدة الكلية الدكتورة جين لورد، وعدد من منسوبات الكلية والأكاديميات ومنسوبات التعليم وسيدات الأعمال وأمهات المحتفى بهن.

تحقيق التميز والتفوق

وأكدت عميدة الكلية في كلمتها في الحفل على الجهود الدؤوبة التي بذلت من منسوبات الكلية ومن الهيئة الإدارية والتعليمية لتحقيق التميز والتفوق للطالبات، مؤكدة في الوقت ذاته دور أسر الطالبات في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح لبناتهن.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة كلية لنكولن الدولية مارجريت سيرينا على أهمية الشراكة مع أصحاب العمل والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى بدايات زيارتها للقطيف قبل افتتاح الكلية التقنية العالمية وكيف قابلت المواطنين ووجدت منهم الحماس والترحيب في افتتاح هذه الكلية، مؤكدة تكرار زيارتها وإعجابها بتفوق الطالبات والتزامهن وروح الحماس لديهن، وكذلك تقبلهن للطرق المبتكرة للتدريس في الكلية وبرامجها التي تدرس باللغة الإنجليزية.

رعاية حكومية

ووجهت الخريجة ماريا الهاشم في كلمتها في الحفل الشكر والتقدير باسمها ونيابة عن زميلاتها الخريجات الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظها الله- على دعمها لقطاع التعليم في المملكة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء هذا الشعب الوفي والساعي لبناء وطنية، مبدية مشاعر الفرح والابتهاج بهذا المناسبة العزيزة.

بعد ذلك ألقيت كلمة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الحفل ألقتها نيابة عنه المهندسة أمل السهلي أكد خلالها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل في خططها وبرامجها الاستراتيجية على رفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطلاب والطالبات المتدربين نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة لتخصصاتهم وميولهم.

توفير التدريب التقني والمهني

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل في المملكة وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، كما تعمل على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية التعليم التقني والمهني، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تتوافق مع المستجدات العالمية، وزيادة برامج التدريب عالي المستوى عن طريق الشراكات الاستراتيجية مع كليات التميز بمشاركة الجهات في القطاعين العام والخاص وربط التدريب بالتوظيف في سوق العمل، مؤكدًا أن الكلية التقنية العالمية في القطيف تعد مثالا لنجاح هذه التجربة في جذب الخبرات العالمية وتطوير الاحتياجات التدريبية ووضع المعايير لسد حاجات الطالبات وتلبية رغباتهن بحيث تتلاءم مع سوق العمل.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري في كلمته المصورة بما وصلت إليه الفتاة السعودية من مستوى عال من التعليم والتدريب وتمكينها من الوظائف المرموقة التي احتلتها بكل اقتدار في هذا -العهد الزاهر-عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين مما مكنها من تحقيق منجزات مرموقة ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى في المحافل الدولية التي سجلت فيها الفتاة السعودية حضورًا مميزًا ورفعت فيه اسم المملكة عاليا بمنجزاتها ورسالتها واحتفاظها بتعاليم دينها السمحة، متأملا أن يكون حفل تخرج طالبات الكلية التقنية العالمية في القطيف دافعا لهن لمزيد من الخبرات والقدرات التي تنهض بهذا الوطن المعطاء في ظل توجيهات قيادته الرشيدة.

سد الفجوة في سوق العمل

وأكد أن المملكة بقيادتها الحكيمة وبكافة إدارتها ومؤسستها التعليمية تسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطلق قامت شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م والتي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والفنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في التدريب التطبيقي في المجال التقني والفني، بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م.

وتوالت فقرات الحفل والتي تضمنت العديد من الكلمات والعروض والأفلام الوثائقية عن مسيرة التعليم في الكلية، ومسيرة الطالبات، وفي نهاية الحفل كرمت سمو راعية الحفل المتفوقات والخريجات وتسليمهن الشهادات والدروع التذكارية.

من جانب آخر عبرت عدد من الخريجات عن مشاعرهن حيث أبدت الخريجة أصايل مسلم الشحدود سعادتها في هذا اليوم بتحقيق النجاح والتميز، مؤكدة أنها تسعى لإكمال دراستها في تخصص المبيعات.

وأشارت إلى تميزها وإتقانها اللغة الإنجليزية وهو أحد متطلبات الكلية التي تدرس بها وممارستها على مدار اليوم مما سيساعدها في الحصول على الفرص الوظيفية في المستقبل.

لحظات لا تنسى

وقالت الطالبة أنفال ناصر أبو سرير المتخرجة من قسم المبيعات في الكلية إنها عاشت وزميلاتها في الكلية أجمل اللحظات في حياتهن، وتوجت هذه اللحظات بحضور أمهاتنا اللاتي كان لهن الفضل بعد الله في نجاحهن ومساندتهن ودعائهن المستمر، وتذليل الضغوطات النفسية في سبيل تحصيل العلم بما يتواكب ويحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.

وأشادت الخريجة زينب خالد حسن الناصر بالهيئة التعليمة والإدارية في الكلية التي تخرجت منها، مؤكدة أنهن الداعم والسند خلال فترة الدراسة.

وقالت: “فخورة بنفسي لتخرجي وقد انطوت صفحة من صفحات الحياة كان الجد والاجتهاد عنوانها وجاء الآن وقت الحصاد”، متمنية دعم الكلية في الحصول على فرص العمل خاصة وأن هذه الدفعة تعد الأولى وتعتبر حافزا للعديد من الطالبات للالتحاق بالكلية في المستقبل وتوجيه الجيل الجديد للتخصصات التي تواكب رؤية 2030 في التسويق والإدارة للنهوض باقتصاد الوطن.