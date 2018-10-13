صور .. الأهلي يستقبل البرازيل بالورود

المواطن - محمد سمعه

استقبل النادي الأهلي، بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بالورود، وذلك في إطار استعدادات راقصي السامبا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الرباعية.

وسافر المنتخب البرازيلي من مدينة الرياض إلى جدة، للتدرب في ملعب الأهلي استعدادًا لمواجهة الأرجنتين، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأجرى المنتخب البرازيلي حصته التدريبية بشكل طبيعي وفي حضور وسائل الإعلام، حيث جعل المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الحصة التدريبية مفتوحة للإعلام والجماهير.

وكان المنتخب البرازيلي هزم المنتخب السعودي بالأمس بنتيجة هدفين دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

سيتقابل المنتخب البرازيلي مع منتخب الأرجنتين في جدة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.