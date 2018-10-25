صور.. البرد والأجواء الماطرة تشجع الأهالي على التنزه بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شهدت محافظة الطائف، بعد ظهر أمس الأربعاء، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، شجعت الأهالي على الخروج والتنزه والاستمتاع بالأجواء.

وشملت الأمطار معظم أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكانت الأمطار أكثر غزارة على شمال محافظة الطائف، مصحوبة بزخات من البرد والتي حولت الشوارع والميادين إلى البياض، فيما وصل ارتفاع كميات البرد في بعض الأحياء إلى ما يقارب المتر.

ودفعت الأمطار المواطنين والمتنزهين إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء الماطرة، فيما حرص الأطفال على اللعب واللهوب وتشكيل المجسمات بحبات البرد، وسط استنفار للجهات المعنية.

ووثق عدد من المتنزهين المناظر الخلابة وتساقط كميات البرد بكاميراتهم وتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.