صور.. الترفيه تتخطى 5500 فعالية في 2018 وتحقق رقمين قياسيين للمملكة

المواطن - عبدالملك آل سميح - تصوير : عبدالإله الخيبري

أوضح المهندس فيصل بافرط، كبير مستشاري رئيس مجلس الإدارة، بأن جهود الترفيه وتقديم المحتوى الترفيهي للمواطن لا يقتصر فقط على هيئة الترفيه؛ فهذا عمل مشترك بين الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان تحطيم المملكة الرقم القياسي لأكبر كمية ألعاب نارية أطلقت في نفس الوقت ضمن فعاليات اليوم الوطني 88؛ حيث أطلقت 962.168 ومضة نارية.

كما كشف لـ”المواطن” أن الهيئة العامة للترفيه ليست الجهة الوحيدة في تحقيق الرقميين القياسين وأن هنالك لجنة تحضيرية مكونة من جهات مختلفة من الأمانات ومن هيئة الثقافة وهيئة الرياضة، وأن هيئة الترفيه لا تبخس عمل الجهات الأخرى، وإنما تكمل الجهات بعضها البعض لكي تخرج بأفضل ما تستطيع للمواطن.

وقال: إن الرقم القياسي أتى نتيجة للهدف الأساسي وهو تغطية أكبر عدد ممكن من المدن وأن الهدف الأساسي كان أن كل مواطن في كل منطقة بالمملكة يكون له الفرصة بأن يحتفل بهذا اليوم ويشاهد الألعاب النارية والفعاليات الأخرى، وسعينا بأن تكون في نفس الوقت، وهذا ما وصلنا إلى هذا الرقم.

وذكر أن هنالك فعاليات كثيرة، وأننا بدأنا بموسم العودة للمدارس، والآن ندخل في احتفالات موسم الشتاء هذا الشهر، وأن الهيئة قد بدأت في عام 2016 بما يقارب 600 فعالية، وفي عام 2017 وصلت إلى 2200 فعالية، والآن في عام 2018 سوف نتخطى 5500 فعالية،

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عمرو باناجه: “نفخر في الهيئة العامة للترفيه بتحقيق هذا الإنجاز العالمي العظيم المسجل باسم المملكة العربية السعودية، والذي لم يأتِ لولا الدعم والمتابعة الكبيرة من القيادة الحكيمة- أيّدها الله- ليتحقق في مناسبة غالية علينا جميعًا هي اليوم الوطني لهذه البلاد الطاهرة”، كما قدم شكره لجميع القائمين على هذا الإنجاز الذي جاء بسواعد سعودية، وأخذ من الوقت والجهد وقتًا طويلًا ليرى النور ويحقق النجاح الذي كان يخطط له.

وكانت الهيئة العامة للترفيه نجحت في اليوم الوطني بكسر رقم قياسي آخر بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث تم تشكيل أكبر علم بطائرات الدرونز والألعاب النارية في سمائي الرياض وجدة، كما تم استلام الشهادة في ذلك الحين.