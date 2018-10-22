صور .. الدعيع يستعرض مهاراته في البلوت

المواطن - محمد سمعه

استعرض الحارس الأسطوري لنادي الهلال والمنتخب السعودي، محمد الدعيع، مهاراته في لعبة البلوت، وذلك ضمن منافسات بطولة المملكة للبلوت.

وكانت جولات اليوم السادس من البطولة انطلقت اليوم الاثنين بمنافسات قوية بين اللاعبين المشاركين.

ويذكر أن النسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت كانت قد انطلقت في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وسوف تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مليون ريال، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل على نصف مليون ريال والثالث سينال 300 ألف ريال، والرابع سينال 200 ألف ريال.

يُعد محمد الدعيع واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، حيث شارك مع الأخضر في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002.

كما فاز الدعيع مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.