صور.. الدفاع المدني يكافح حريق محطة النفل

المواطن - الرياض

لا تزال فرق الدفاع المدني تكافح حريق محطة كهرباء حي النفل شمال العاصمة الرياض.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن فرق الدفاع المدني في الرياض تباشر حريقاً اندلع في محطة توليد كهرباء بحي النفل بسبب خلل فني.

وكانت شركة السعودية للكهرباء قالت في بيان عاجل لها قبل قليل : اندلع حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، والدفاع المدني وفرق الصيانة بالشركة يباشران الحادث .