صور.. السيارات المتهالكة تشوّه صفا جازان فأين الأمانة؟!

المواطن - خالد الأحمد - جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الجمعة، عشرات السيارات المتهالكة المنتشرة في شوارع حي الصفا في مدينة جازان، والتي أصبحت تشوّه منظر حي الحي، منذ عدة أعوام، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة التي تجاهلتها منذ فترة طويلة.

وقال عبدالعزيز الزيلعي ومحمد حكمي في تصريحات إلى “المواطن”: إن هناك عددًا كبيرًا من السيارات المتهالكة والمتحرقة التي تنتشر بشوارع حي الصفا، منذ فترة طويلة، وأصبحت تشوّه منظر الحي، وأن انتشار هذه السيارات المتهالكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولة لحلها وإزالتها من شوارع الحي؛ نظرًا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري.

وتساءلوا أين دور أمانة المنطقة عن إزالة السيارات المتهالكة المنتشرة بالحي؟! مشيرين إلى أن أمانات المناطق الأخرى تقوم بإزالة التشوه البصري في مناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالة التشوه البصري، ومنها السيارات المتهالكة المنتشرة بحي الصفا منذ عدة سنوات!

وطالب عددٌ من سكان حي الصفا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها أمانة جازان، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة التي تنتشر في شوارع الحي منذ فترة طويلة.