صور.. المخالفات تُغلق 3 مطاعم في الشرائع

المواطن - مكة المكرمة

واصلت بلدية الشرائع الفرعية حملاتها الرقابية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية، حيث رصدت عددًا من المخالفات الصحية.

وأضحت أمانة مكة المكرمة أنه تم على إثر الحملة إغلاق 3 مطاعم لحين تصحيح أوضاعها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية أعمالها في رفع مخلفات البناء والأنقاض ونواتج الحفر في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وفي سياق متصل، نفذت بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للسيول حملة لصيانة وتنظيف جريلات تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.