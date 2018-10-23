صور.. انتشال جثة مواطن خمسيني بسيول وادي نجران

المواطن - سعيد ال هطلاء - نجران

انتشلت فرق الدفاع المدني بنجران جثة خمسيني في سيول وادي نجران جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأوضح النقيب عبدالخالق بن علي القحطاني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران أنه قد ورد بلاغ يفيد بمشاهدة شخص تجرفه السيول بوسط وادي نجران.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع بقيادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.

وأضاف أن محاولات وجهود فرق الدفاع المدني انطلقت منذ تلقي البلاغ مباشرة، كما استنفرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران كافة جهودها للبحث عن هذا المفقود، والتي نتج عنها انتشال جثة مواطن في العقد الخامس من العمر من داخل الوادي بعد أن جرفته السيول بضعة كيلومترات، وذلك باستخدام العديد من الأجهزة والمعدات اللازمة في مثل هذه الحالات وبمشاركة بعض الفرق التطوعية بالمنطقة وتم تسليم الجثة بعد انتشالها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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