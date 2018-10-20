صور.. انتشال 12 مركبة بداخلها 16 شخصًا بتجمعات مياه الأمطار بالطائف

المواطن - الطائف

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء أمس، 12 مركبة احتجزت داخل مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج ١٦ شخصًا، كانوا داخل تلك السيارات، وهم بصحة جيدة.

وكانت العديد من المنطق على مستوى المملكة قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية موجة من الأمطار والتقلبات الجوية، تسببت في جريان بعض الأودية والسيول.

يذكر أن الھيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت اليوم ھطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غريزة، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأبانت في تقريرھا عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن الحالة المذكورة تشمل مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرھا إلى الأجزاء الساحلية منھا، وكذلك المدينة المنورة ومرتفعاتھا، تمتد إلى حائل، القصيم، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللھا سحب رعدية ممطرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الرياض، الشرقية.