صور.. انتشال 50 شخصًا احتجزتهم سيول مكة

المواطن - واس

تمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إنقاذ 30 شخصاً محتجزاً في مواقع مختلفة من العاصمة المقدسة وذلك خلال الأمطار التي هطلت أمس، إلى جانب إخلائها 20 شخصاً داهمتهم السيول في مجموعة استراحات بحي الحسينية جميعهم بصحة جيدة، بمشاركة فريق ساعد التطوعي وذلك في وقت متأخر مساء أمس.

من جانها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة الأتربة والغبار وذلك خلال اليوم .

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة والحذر وعدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق و الميادين و اللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية والابتعاد عن اسلاك الضغط العالي و الأسلاك الكهربائية و اعمدة الانارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة و المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال اجهزة الاتصال( الجوال ) أثناء البرق و الابتعاد عن الاماكن المسقوفة من الهنجر او الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج و الزجاج لأنها معرضة للتطاير و تعرض للإصابة و عدم السباحة في المستنقعات المائية و مجاري الاودية و عدم الاقتراب من الاودية اثناء التنزه لأنها عرضه للانزلاق و الانجراف وعدم المخاطرة و المجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.