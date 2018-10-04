صور.. انقلاب ناقلة وقود يتسبب في وفاة قائدها واحتراق 18 سيارة في تبوك

المواطن - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، فجر الیوم الخميس، حريقاً اندلع في حي الفیصلیة إثر انقلاب ناقلة نفط واحتراق 18 سيارة، ووفاة قائدها متأثراً بإصابته.

وأوضح المتحدث الرسمي لھیئة الھلال الأحمر بتبوك نبیل العنزي أن غرفة عملیات ھیئة الھلال الأحمر بتبوك تلقت على الرقم الموحد ٩٩٧، بلاغاً من عملیات الشرطة بتوقیت 6:4 فجراً، يفید بوجود حـادث انقلاب ناقلة وقود في شارع الأمیر سلطان.

وأشار العنزي إلى أنه على الفور تم توجیه فرقتین إسعافیتین والقیادة المیدانیة للموقع، وعند مباشرة أول فرقة إسعافیة للموقع بتوقیت 13:4 وجدت حالة وفاة واحدة تم نقلھا إلى مستشفى الملك فھد التخصصي، بعد فك احتجازه من قِبَل فِرق الدفاع المدني بالموقع.