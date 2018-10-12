صور.. بدء توافد جماهير مباراة السعودية والبرازيل

المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير في التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، لحضور مباراة السعودية والبرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوافد جماهير مباراة السعودية والبرازيل قبل ساعات على انطلاق اللقاء الودي.

وتُعد مباراة السعودية والبرازيل اليوم، هي الثانية في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت، مساء الخميس، بمواجهة العراق والأرجنتين على إستاد الأمير فيصل بن عبد الله بالملز، وفاز التانغو برباعية دون رد.

ويسعى لاعبو الأخضر للظهور بمستوى جيد في مباراة السعودية والبرازيل وتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يأمل لاعبو التانغو في الفوز، خاصة أن المدرب تيتي استدعى القوة الهجومية الضاربة، بقيادة نيمار دا سيلفا.

وبعد مباراة السعودية والبرازيل اليوم، سيبدأ الأخضر الاستعداد لمواجهة العراق، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، فيما يواجه البرازيل منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.