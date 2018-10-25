صور.. بدء عملية فصل التوأم السيامي شيخة وشموخ

المواطن - واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم عملية فصل التوأم السيامي السعودي شيخة وشموخ بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ويترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيباً وأخصائياً إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وتُجرى العملية على ثمان مراحل، بداية بالتخدير، تعقبها المرحلة الثانية وهي تنظير المثانة، بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من العملية وهي الإعداد والتجهيز, يعقبها المرحلة الرابعة من العملية وهي مرحلة فصل الأمعاء التي يعمل عليها فريق جراحة الأطفال، يليها المرحلة الخامسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي ، بعد ذلك تأتي المرحلة السادسة وهي فصل عظام الحوض.

وبعد ذلك يتم إعادة ترميم الأعضاء وهي المرحلة السادسة من العملية، حيث ينقسم الفريق الطبي إلى فريقين، فريق يكمل العملية مع شيخة والفريق الثاني مع شموخ، بعدها المرحلة الثامنة من العملية وهي مرحلة التغطية ونقل الطفلتين إلى العناية المركزة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 12 ساعة.

يذكر أن التوأم شيخة وشموخ عمرهما أربعة أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما 6 كيلوجرامات و ملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي.