صور.. برد وأمطار غزيرة على بارق والمدني يحذر الجميع

المواطن - أحمد الشهري - بارق

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على محافظة بارق مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط لحبات البرد شملت معظم أجزاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

إلى ذلك حذرت المديرية العامة الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من خطورة التعرض للأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

وأشارت إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، وطالبت المديرية بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار، خاصة عند الرغبة في التمتع بمشاهدة الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.

وحث الدفاع المدني المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.