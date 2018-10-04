صور.. بيليتش يصل السعودية

المواطن - محمد سمعه

وصل الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى مدينة الدمام وذلك لبدء مهمته مع العميد.

وأعلن الاتحاد عن وصول بيليتش إلى مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، حيث كان في استقباله مدير العلاقات العامة وأعضاء المركز الإعلامي بالنادي وعدد كبير من وسائل الإعلام.

وأشار بيليتش إلى أنه مستعد لتدريب الاتحاد، وأنه يعلم بأن المهمة صعبة مضيفًا بأنه سيجتهد لتحقيق نتائج طيبة للعميد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قرر تعيين المدرب سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

يذكر أن الاتحاد يواجه الفتح اليوم في الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.