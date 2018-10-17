صور.. بي إم دابليو تكشف عن أسطورتها الجديدة X7 2019

المواطن - الرياض

كشفت شركة بي إم دابليو عن سيارتها الأسطورة الجديدة كليًّا “X7”، والتي تقدم أفضل تكنولوجية صانعة السيارات الألمانية دون التضحية بالراحة. وتستوعب السيارة الرياضية متعددة الأغراض في الأساس سبعة مقاعد من خلال ثلاثة صفوف، مع خيار إضافة مقعدين فرديين مريحين في الصف الأوسط، بإجمالي ستة مقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بي إم دابليو أحدث تقنيات مساعدة السائق، مثل معايير تحذر من مغادرة حارة القيادة، ومعلومات عن حدود السرعة، وتحذير التصادم الأمامي. وسيتم إنتاج السيارة في مصنع “بي إم دابليو” في الولايات المتحدة، وتتوقع الشركة إطلاق “إكس 7” 2019 في مارس المقبل.