صور.. تحرير مصبات الأودية وتحديد النقاط الحرجة لمواجهة الأمطار في جازان

المواطن- جازان

وقف اليوم أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدى جاهزية واستعدادات أمانة المنطقة لمواجهة موسم الأمطار، وتفقد فرق الكوارث والطوارئ في الأمانة وشدد على ضرورة جاهزية جميع الكوادر البشرية من مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات.

جاهزية فرق الطوارئ

إلى ذلك أوضح أمين المنطقة ابن سعيدان أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 جاهزة على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ.

وبين أمين المنطقة أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جيزان تبلغ أطوالها (14.5) كم، وهي تمثل ما نسبته 25% من إجمالي مساحة مدينة جازان، وتستطيع هذه الشبكة في الحالات المطيرة تصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي يعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3.3 متر مكعب في الثانية.

تحرير مصبات الأودية

وأضاف أمين منطقة جازان بأن الأمانة قامت بتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول لحماية مدينة جيزان من خلال تحرير مجاري الأودية إلى مصباتها في البحر وذلك بعمل تكسيات خرسانية للميول الجانبي لوادي جازان ولوادي ضمد.

وأشار ابن سعيدان إلى أنه لدى أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خطط لمواجهِة الحالات المطرية وتجمعات المياه في المواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة وذلك بواسطة الفرق الميدانية والآليات والمعدات المخصصة والجاهزة لنزح أي تجمعات للمياه بالشوارع أو بالأحياء والأراضي الفضاء (السبخة).

تحديد النقاط الحرجة

وبيّن ابن سعيدان أن أمانة منطقة جازان تعاقدت بتاريخ 1439/11/4هـ مع مكتب هندسي متخصص لدراسة وتقييم منطقة جازان لتحديد النقاط الحرجة للسيول وإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة ومدة هذا العقد 18 شهرًا.

أما ما يخص مشاريع درء أخطار السيول فإن أمانة المنطقة وبلدياتها المرتبطة تقوم حالياً بتنفيذ 49 مشروعا لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ إجمالي وقدره 550 مليونًا بلغت نسبة التنفيذ في هذه المشاريع 39% ، وتم التأكيد على إنجاز هذه المشاريع في مددها المحددة.