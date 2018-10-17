صور.. تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور قطار الرياض

المواطن - الرياض

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لجسور قطار الرياض.

وأوضح قطار الرياض أنه بذلك تكتمل أعمال تركيب الجسور بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن قطار الرياض يأتي بـ6 محاور رئيسية تغطي 176 كيلومترًا، فالمسار الأول لقطار الرياض هو محور العليا- البطحاء، أما المسار الثاني فهو محور طريق الملك عبدالله وبالنسبة إلى طول المسار فهو 25.3 كيلومتر.

وما يخص المسار الثالث فهو محور طريق المدينة المنورة- طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر، والمسار الرابع هو محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

والمسار الخامس هو محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، وأخيرًا المسار السادس وهو محور طريق عبدالرحمن بن عوف- طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترًا.

وتم تصميم شبكة القطارات بأحدث التقنيات مع اعتماد نظام تشغيل القطار أوتوماتيكيًّا أي بدون سائق، وسط تحكم بالتشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تمكن من متابعة التشغيل بدقة عالية.

وتشتمل مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار الكهربائي في العالم، ويمكن فصل العربات من الداخل لاستيعاب فئات للخدمة مع توفير فئة خاصة بالعائلات.