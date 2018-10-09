صور.. تشييع جثمان الشهيد رئيس رقباء الجابري في العارضة بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وجموع المصلين , بعد صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بمحافظة العارضة , صلاة الميت على الشهيد رئيس الرقباء عبدالله بن قاسم عيدان الجابري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في الخطوط الأمامية بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة, نقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد ، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة مع نائب أمير المنطقة, محافظ العارضة نايف بن لبدة، وعدد من منسوبي القوات المسلحة، ومشايخ وأهالي العارضة , وعدد من المسؤولين.